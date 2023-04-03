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СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику

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Понеділок 03 квітня 2023 17:58
СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику Фото: Юрій Подоляка (скріншот)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Юрію Подоляку, який працює на Кремль й публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова", - пише пресслужба.

Під час ефірів блогер закликає до захоплення України й підтримки російських окупантів у знищенні цивільної інфраструктури нашої країни.

Зокрема пропагандист масово поширює фейки щодо подій на фронті у власних соціальних мережах й каналах Youtube, Rutube.

Блогеру було повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • ч. 1 ст. 110 - розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
  • ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ст. 436 - пропаганда війни;
  • ч. 2 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

"Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додає пресслужба.

СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику

Фото: Юрій Подоляка (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні судитимуть окупанта, який брав участь у спеціальних рейдах в Ірпені Київської області та знущався над цивільними.

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