Росія поширила фейк щодо "методички" для українських медіа по висвітленню боїв за Бахмут

Російські окупанти поширили фейк про нібито існування "методички" для українських медіа щодо того, як висвітлювати ситуацію у Бахмуті. Це є нічим іншим, як дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

Так, окупанти оприлюднили фейк з нібито матеріалами для роботи українських ЗМІ з експертами щодо теми Бахмуту. Серед основних мотивів повідомлень - вказувати, що ЗСУ дають гідну відсіч ворогу; наголошувати, що просування росіян тимчасове та не відповідає правилам ведення війни; роз'яснення щодо технічної переваги ЗСУ над противником.

При цьому в так званій фейковій "методичці" міститься низка заборон, як-от: згадувати про втрати українських сил; позитивно висловлюватися про росіян та сумніватися у перемозі українських захисників у боях за місто.

При цьому вказано, що за порушення цих неіснуючих "правил" передбачається штраф у 8 тисяч гривень.

Маляр назвала таку "методичку" смішним фейком, який поширює ворог.

Окрім того, заступниця міністра оборони розповіла, у чому сила української публічної позиції по Бахмуту.

"В тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати - вона публічна", - зазначила вона.

Так, щодня президент Володимир Зеленський публікує вечірні зведення, кожен день виходить зведення Генштабу та позиція Міноборони. До того ж, офіційну інформацію повідомляють прес-офіцери - Юрій Ігнат, Сергій Череватий, Наталія Гуменюк, Андрій Юсов, Олексій Дмитрашківський.