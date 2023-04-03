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РФ в Запорізькій області може розпочати призов на строкову службу, - мер Мелітополя

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Запорізька область, Понеділок 03 квітня 2023 17:58
РФ в Запорізькій області може розпочати призов на строкову службу, - мер Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти з квітня можуть розпочати призов на строкову службу на захопленій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Росіяни вчергове збрехали. Спочатку заявили, що молодь з "нових регіонів", тобто окупованих територій, не призиватимуть на службу в армії. Потім самі ж свою брехню спростували", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, в указі про весняний призов, підписаному російським диктатором Володимиром Путіним днями, виключень для призовників з окупованих територій немає.

"В будь-який момент нашу молодь можуть призвати в армію і відправити помирати за ворога. Окупанти готові перетворити юнаків на гарматне м'ясо", - заявив мер.

Він закликав людей терміново виїжджати з окупованих територій, оскільки знаходитись там смертельно небезпечно для всіх.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов громадян РФ. З 1 квітня по 15 липня на військову службу заберуть 147 тисяч осіб.

За даними британської розвідки, російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців. Але для них потрібна військова техніка, якої Москва не має.

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