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Росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо, - Зеленський про контрнаступ ЗСУ

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Понеділок 03 квітня 2023 14:03
Росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо, - Зеленський про контрнаступ ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники готуються до контрнаступу та деокупації захоплених територій. Якщо окупанти самі не підуть з України, вони будуть знищені.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам під час поїздки до Ягідного, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей", - сказав він.

При цьому президент підкреслив, що Сили оборони готуються, щоб бути сильними в бою і звільняти нашу землю.

"Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", - додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна готується до весняного контрнаступу, який може розпочатися у квітні-травні.

Тим часом у Силах оборони повідомили, що українські військові покращили тактичне положення на Донецькому напрямку.

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