Україна отримала ТЕС з Литви, а у Москві ліквідували генерала РФ: новини за 22 грудня

У Москві вибухнуло авто з російським генерл-майором Фінілем Сарваровим. А Україна отримала від Литви повний комплект обладнання для теплової електростанції.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 22 грудня - у матеріалі РБК-Україна .

На Житомирщині вантажний потяг зійшов з рейок внаслідок детонації, ймовірно, "Шахеда", - УЗ

За словами голови правління УЗ Олександра Перцовського, локомотивна бригада перебуває в лікарні. Стан помічника машиніста складніший.

"Попередньо щодо причин: тривають слідчі дії. Більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації - ймовірно, БПЛА типу Shahed", - написав він.

Податкова не відстежує люксовий одяг українців, але Range Rover - сигнал для перевірки, - ДПС

Як зазначила в інтерв'ю РБК-Україна в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, придбання дорогого автомобіля при мінімальних або відсутніх офіційних доходах може викликати інтерес з боку ДПС. Податкова обмінюється даними майже з 40 держреєстрами, зокрема з сервісним центром МВС.

"Якщо це накопичення, якщо людина достатньо має пояснень, то тоді why not, як то кажуть, хай купує", - сказала вона.

На Одещині горів порт "Південний" внаслідок ворожої атаки, - віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба

За його словами, в порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа - загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ до середини 2026 року

Сьогодні Рада ЄС продовжила ще на пів року економічні санкції проти Росії за агресію проти України. Вони діятимуть як мінімум до 31 липня 2026 року.

Ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабну агресію РФ проти України.

Найбільша логістична операція: в Україну доставили ТЕС із Литви для потреб 1 млн людей

Як заявили в Міненерго, Єврокомісія успішно провела одну зі своїх найбільших скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви. Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн.

Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетика була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

"Людей зібрали в церкві": стали відомі подробиці викрадення цивільних у Грабовському

"Оскільки селище невелике, багато часу це не зайняло. Це зайняло десь кілька годин. Вони їх просто спершу завели у приміщення місцевої церкви, а потім звідти потягнули на територію РФ. Почали просто водити там - це ж не місто, це фактично маленьке село", - розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Радбез Чехії обговорить долю ініціативи щодо снарядів для України, - прем'єр

Премʼєр Чехії Андрей Бабіш сказав, що "снарядна ініціатива", безумовно, була хорошою річчю". Але, за його словами, питання в тому, чи проходив весь процес без корупції.

Між Віткоффом і Рубіо існує негласна конкуренція щодо мирного плану для України, - ЗМІ

За даними NBC News, наприкінці листопада, після переговорів у Женеві, Віткофф організував зустріч з українськими посадовцями у Флориді. Але Рубіо дізнався про неї лише тоді, коли українці зв'язалися з його представниками.

"Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим", - пише видання з посиланням на джерело.

У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув

У мережі поширилась інформація про те, що у Москві було скоєно замах на генерал-майора ЗС РФ Фаніля Сарварова.

Вибух стався у дворі житлового будинку, коли він сів у свою автівку. Як тільки 56-річний генерал сів у свій Kia Sorento у дворі житлового будинку на Ясеневій вулиці і почав рух, пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що він загинув.