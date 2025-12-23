Украина получила ТЭС из Литвы, а в Москве ликвидировали генерала РФ: новости за 22 декабря

В Москве взорвалось авто с российским генерл-майором Финилем Сарваровым. А Украина получила от Литвы полный комплект оборудования для тепловой электростанции.

На Житомирщине грузовой поезд сошел с рельсов в результате детонации, вероятно, "Шахеда", - УЗ

По словам председателя правления УЗ Александра Перцовского, локомотивная бригада находится в больнице. Состояние помощника машиниста более сложное.

"Предварительно о причинах: продолжаются следственные действия. Больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб. Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно, БПЛА типа Shahed", - написал он.

Налоговая не отслеживает люксовую одежду украинцев, но Range Rover - сигнал для проверки, - ГНС

Как отметила в интервью РБК-Украина и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, приобретение дорогого автомобиля при минимальных или отсутствующих официальных доходах может вызвать интерес со стороны ГНС. Налоговая обменивается данными почти с 40 госреестрами, в том числе с сервисным центром МВД.

"Если это накопления, если человек достаточно имеет объяснений, то тогда why not, как говорится, пусть покупает", - сказала она.

В Одесской области горел порт "Южный" в результате вражеской атаки, - вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба

По его словам, в порту "Южный" в результате удара возник пожар - загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий.

Евросоюз продлил экономические санкции против РФ до середины 2026 года

Сегодня Совет ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России за агрессию против Украины. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2026 года.

Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Крупнейшая логистическая операция: в Украину доставили ТЭС из Литвы для нужд 1 млн человек

Как заявили в Минэнерго, Еврокомиссия успешно провела одну из своих крупнейших скоординированных логистических операций, передав Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции из Литвы. Сложная операция, длившаяся 11 месяцев, включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.

Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетика была существенно повреждена в результате российских ударов.

"Людей собрали в церкви": стали известны подробности похищения гражданских в Грабовском

"Поскольку поселок небольшой, много времени это не заняло. Это заняло где-то несколько часов. Они их просто сначала завели в помещение местной церкви, а потом оттуда потянули на территорию РФ. Начали просто водить там - это же не город, это фактически маленькое село", - рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Совбез Чехии обсудит судьбу инициативы по снарядам для Украины, - премьер

Премьер Чехии Андрей Бабиш сказал, что "снарядная инициатива", безусловно, была хорошей вещью". Но, по его словам, вопрос в том, проходил ли весь процесс без коррупции.

Между Уиткоффом и Рубио существует негласная конкуренция по мирному плану для Украины, - СМИ

По данным NBC News, в конце ноября, после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. Но Рубио узнал о ней только тогда, когда украинцы связались с его представителями.

"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был бы быть тем, кто руководит всем этим", - пишет издание со ссылкой на источник.

В Москве взорвали авто российского генерала, он погиб

В сети распространилась информация о том, что в Москве было совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Фаниля Сарварова.

Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда он сел в свою машину. Как только 56-летний генерал сел в свой Kia Sorento во дворе жилого дома на Ясеневой улице и начал движение, прогремел взрыв.

Впоследствии стало известно, что он погиб.