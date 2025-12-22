Між Віткоффом і Рубіо існує негласна конкуренція щодо мирного плану для України, - ЗМІ
Спецпредставник президента США Стів Віткофф і американський держсекретар Марко Рубіо негласно конкурують один з одним щодо просування мирного плану для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Видання повідомило, що Віткофф неодноразово організовував міжнародні зустрічі щодо мирних переговорів потай від Рубіо.
Зокрема, навесні спецпредставник Трампа домовився про особисту зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, про що Рубіо дізнався випадково. Держсекретар зміг долучитися до зустрічі тільки після того, як зв'язався з Віткоффом і той дав згоду.
Наприкінці листопада, після переговорів у Женеві, Віткофф організував зустріч з українськими посадовцями у Флориді. Тоді Рубіо дізнався про неї лише тоді, коли українці зв'язалися з його представниками.
"Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим", - пише видання з посиланням на джерело.
Крім того, у Віткоффа з Рубіо та посадовцями Держдепартаменту конфлікт щодо питань безпеки, який особливо проявляється під час його візитів до Росії.
Деякі представники адміністрації Трампа сумніваються у доцільності використання Віткоффом власного літака, зокрема, через відсутність захищених каналів зв'язку.
Водночас, у Білому домі публічно заявляють, що Рубіо з Віткоффом спільно працюють над закінченням війни в Україні.
Переговори в США
Нагадаємо, нові переговори щодо припинення війни в Україні відбулися в Маямі, штат Флорида, у п'ятницю, 19 грудня. Українські та європейські посланці провели переговори зі своїми американськими колегами та домовилися про відновлення контактів найближчим часом.
Вже у суботу, 20 грудня, до Маямі прибув представник Росії Кирило Дмитрієв. Він провів переговори зі Стівом Віткоффом і зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Після завершення зустрічі Дмитрієв заявив, що переговори були "конструктивними".