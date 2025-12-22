ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Між Віткоффом і Рубіо існує негласна конкуренція щодо мирного плану для України, - ЗМІ

США, Понеділок 22 грудня 2025 21:13
UA EN RU
Між Віткоффом і Рубіо існує негласна конкуренція щодо мирного плану для України, - ЗМІ Фото: Стів Віткофф і Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і американський держсекретар Марко Рубіо негласно конкурують один з одним щодо просування мирного плану для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Видання повідомило, що Віткофф неодноразово організовував міжнародні зустрічі щодо мирних переговорів потай від Рубіо.

Зокрема, навесні спецпредставник Трампа домовився про особисту зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, про що Рубіо дізнався випадково. Держсекретар зміг долучитися до зустрічі тільки після того, як зв'язався з Віткоффом і той дав згоду.

Наприкінці листопада, після переговорів у Женеві, Віткофф організував зустріч з українськими посадовцями у Флориді. Тоді Рубіо дізнався про неї лише тоді, коли українці зв'язалися з його представниками.

"Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим", - пише видання з посиланням на джерело.

Крім того, у Віткоффа з Рубіо та посадовцями Держдепартаменту конфлікт щодо питань безпеки, який особливо проявляється під час його візитів до Росії.

Деякі представники адміністрації Трампа сумніваються у доцільності використання Віткоффом власного літака, зокрема, через відсутність захищених каналів зв'язку.

Водночас, у Білому домі публічно заявляють, що Рубіо з Віткоффом спільно працюють над закінченням війни в Україні.

Переговори в США

Нагадаємо, нові переговори щодо припинення війни в Україні відбулися в Маямі, штат Флорида, у п'ятницю, 19 грудня. Українські та європейські посланці провели переговори зі своїми американськими колегами та домовилися про відновлення контактів найближчим часом.

Вже у суботу, 20 грудня, до Маямі прибув представник Росії Кирило Дмитрієв. Він провів переговори зі Стівом Віткоффом і зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Після завершення зустрічі Дмитрієв заявив, що переговори були "конструктивними".

Читайте РБК-Україна в Google News
мирний план США Стів Віткофф Марко Рубіо Війна в Україні
Новини
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ