ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Євросоюз передав Україні ТЕС з Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців

Понеділок 22 грудня 2025 14:44
UA EN RU
Євросоюз передав Україні ТЕС з Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців Фото: Євросоюз передав Україні ТЕС з Литви (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єврокомісія передала Україні теплоелектростанцію з Литви, яка повинна забезпечити світлом близько мільйона українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн. Серед них 40 були негабаритними вантажами, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен", - зазначили у Мінерего.

Повідомляється, що підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів.

Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

"Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли отримати критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити важливі енергетичні потужності та посилити стійкість енергосистеми", - зазначив в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Єврокомісар з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб наголосила, що поставка цієї електростанції допоможе забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни.

За даними Міненерго, ця логістична операція є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію РФ проти України з лютого 2022 року, скоординовану через Механізм цивільного захисту ЄС.

На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла мільйонам людей, включаючи доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів. Загалом комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 000 тонн допомоги.

Нагадаємо, раніше міністри енергетики країн "Групи семи" засудили чергові російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили готовність допомагати Києву у відновленні енергосистеми.

Також Німеччина виділяє Україні 100 млн євро на ремонт енергосистеми. Кошти через банк розвитку KfW буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз ТЕС Електроенергія
Новини
Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни
Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ