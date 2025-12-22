ua en ru
Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ до середини 2026 року

Понеділок 22 грудня 2025 13:55
Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ до середини 2026 року Фото: Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ до середини 2026 року (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У понеділок, 22 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців - до 31 липня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Сьогодні Рада (ЄС - ред.) продовжила дію обмежувальних заходів ЄС з огляду на триваючі дії Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на 6 місяців, до 31 липня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Брюсселі, обмеження охоплюють широкий спектр заходів: торгівлю, фінанси, енергетику, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Також санкції передбачають заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та окремих нафтопродуктів з РФ до Європейського Союзу, вилучення низки російських банків із системи SWIFT, а також призупинення діяльності та ліцензій у ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних медіа.

Крім того, конкретні заходи дають можливість ЄС протидіяти обходу санкцій.

"Поки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основні норми міжнародного права, доцільно підтримувати в силі всі заходи ЄС і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", - йдеться у повідомленні.

У Брюсселі також наголосили, що ЄС готовий і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження додаткових санкцій.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, вперше обмеження проти Російської Федерації ввели у 2014 році після незаконної анексії Криму, а з лютого 2022 року їх значно розширили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Загалом з 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив 19 санкційних пакетів у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Затверджений у жовтні, передбачає заборону на імпорт скрапленого газу з Росії та посилює обмеження на транзакції з "Роснафтою" та "Газпромнафтою".

А 15 грудня стало відомо, що Європейська Рада запровадила нові санкції проти дев’яти осіб та організацій, які сприяють функціонуванню так званого тіньового флоту Росії.

