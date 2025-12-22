ua en ru
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув

Росія, Понеділок 22 грудня 2025 08:30
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув Ілюстративне фото: у Москві підірвали авто російського генерала (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні зранку у мережі поширилась інформація про те, що у Москві було скоєно замах на генерал-майора ЗС РФ Фаніля Сарварова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Вибух стався у дворі житлового будинку, коли він сів у свою автівку. Як тільки 56-річний генерал сів у свій Kia Sorento у дворі житлового будинку на Ясеневій вулиці і почав рух, пролунав вибух.

Машину сильно пошкоджено, а Сарварова деблокували з авто. У нього множинні осколкові поранення та переломи, він госпіталізований у тяжкому стані.

Попередньо, під сидінням водія було закладено саморобний вибуховий пристрій, додають роспабліки.

Фото: у Москві підірвали авто російського генерала (росЗМІ)

Оновлено о 09:10

Слідчий комітет РФ підтвердив, що генерал-лейтенант Фаніл Сарваров - загинув.

Справу розслідують за статтями про вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом, та незаконний обіг вибухових речовин.

Раніше ми писали, що бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію помсти на території Росії та ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

За інформацією РБК-Україна, спецоперація ГУР відбулася в районі н. п. Щитова у Приморському краї. Там дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Саме цей підрозділ брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Окрім цього українська розвідка ліквідувала підполковника Росгвардії та ще двох окупантів поблизу населеного пункту Тамбукан, що у Ставропольському краї.

