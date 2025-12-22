Постраждали 4 залізничники: у ДСНС показали наслідки аварії з потягом біля Коростеня

У Житомирській області внаслідок російської атаки ударними безпілотниками по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".

За даними ДСНС, рятувальники евакуювали постраждалих із пошкоджених локомотивів та передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Після обстрілу сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі займання, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані. Наразі на місці тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці", а також волонтери Українського Червоного Хреста. Фото: наслідки аварії з потягом біля Коростеня (t.me/dsns_telegram)