"Людей зібрали в церкві": стали відомі подробиці викрадення цивільних у Грабовському
Росіяни перед тим, як вивезти цивільних людей з селища Грабовського на Сумщині, зібрали їх у приміщенні церкви. Здебільшого це особи похилого віку, які відмовились від евакуації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.
За його словами, більшість населення цього селища вже було евакуйовано. Там залишилися здебільшого особи похилого віку, які у письмовій формі відмовились від евакуації.
"Оскільки селище невелике, багато часу це не зайняло. Це зайняло десь кілька годин. Вони їх просто спершу завели у приміщення місцевої церкви, а потім звідти потягнули на територію РФ. Почали просто водити там - це ж не місто, це фактично маленьке село", - розповів Трегубов.
Він також повідомив, що наразі достеменно невідомо, чи вивозили окупанти людей під загрозою зброї.
Що передувало
Нагадаємо, 20 грудня в ЗМІ оприлюднили інформацію, що росіяни зайшли в село Грабовське і примусово вивезли звідти приблизно 50 осіб.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що ворог затримав цивільних 18 грудня, утримуючи їх без доступу до зв'язку та належних умов, а вже 20 числа людей вивезли до Росії.
Начальник управління комунікацій Групи об'єднаних сил Віктор Трегубов теж підтвердив інформацію, додавши, що в основному серед 50 осіб були цивільні чоловіки.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на злочин окупантів у Грабовському. Він наголосив, що дії Росії мають всі ознаки тероризму.
Крім того, в Групі об'єднаних сил повідомили, що бої за населений пункт тривають і ЗСУ намагаються витіснити противника назад на територію РФ.