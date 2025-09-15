Україна очікує від США рішення щодо постачання Patriot, - Зеленський

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень. Предметно - з програмою PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю", - зазначив президент.

За його словами, більш ніж 2 млрд доларів уже в програмі, ще 1,5 млрд оголошені. Україна чекає цих надходжень та, відповідно, постачання зброї.

"І багато залежить від партнерів - хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від США. Зокрема, щодо Patriot - це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів", - додав Зеленський.

