Україна очікує від США рішення щодо постачання Patriot, - Зеленський

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень. Предметно - з програмою PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю", - зазначив президент.
За його словами, більш ніж 2 млрд доларів уже в програмі, ще 1,5 млрд оголошені. Україна чекає цих надходжень та, відповідно, постачання зброї.
"І багато залежить від партнерів - хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від США. Зокрема, щодо Patriot - це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО. Йдеться про програму PURL.
Так, Німеччина 1 серпня анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.
Днями стало відомо, що Німеччина почала передачу Україні двох нових систем Patriot.
А Норвегія виділила близько 700 млн доларів на системи Patriot для України.
Окрім того, нещодавно стало відомо, що Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем протиповітряної оборони.
Також Україна напередодні зими отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії.
За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, Україні терміново потрібно додатково 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також ракети до них та інших систем ППО. Оскільки Росія планує подальші удари по українській енергетичній системі.