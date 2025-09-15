RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина ожидает от США решения по поставкам Patriot, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки решения о поставках систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"На пятницу ожидаю все детали, ключевые расчеты и доклад по решениям. Предметно - с программой PURL, которая дает нам возможность покупать американское оружие", - отметил президент.

По его словам, более чем 2 млрд долларов уже в программе, еще 1,5 млрд объявлены. Украина ждет этих поступлений и, соответственно, поставки оружия.

"И многое зависит от партнеров - хорошая динамика с Европой, мы ожидаем решений от США. В частности, по Patriot - это очень важно. Мы предложили Америке купить необходимое количество систем. На столе и наше предложение по дронам", - добавил Зеленский.

 

Системы ПВО для Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Речь идет о программе PURL.

Так, Германия 1 августа анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.

На днях стало известно, что Германия начала передачуУкраине двух новых систем Patriot.

А Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.

Кроме того, недавно стало известно, что Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны.

Также Украина накануне зимы получит дополнительную систему ПВО от нордических стран и Балтии.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, Украине срочно нужно дополнительно 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также ракеты к ним и других систем ПВО. Поскольку Россия планирует дальнейшие удары по украинской энергетической системе.

