Україна та Німеччина обговорили строки надходження систем ППО Patriot: що відомо

Понеділок 11 серпня 2025 15:01
Україна та Німеччина обговорили строки надходження систем ППО Patriot: що відомо Фото: Україна та Німеччина обговорили строки поставок систем ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Україна та Німеччина обговорили строки поставок систем ППО Patriot і перспективи спільного виробництва озброєнь. Сторони наголосили на важливості своєчасного виконання контрактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв та аташе з питань оборони при посольстві Німеччини полковник Торстен Фріс обговорили актуальний статус оборонних контрактів між країнами.

Головною темою переговорів стали поставки систем ППО Patriot - умови, строки та пріоритети постачання до України.

Сторони також напрацювали механізми налагодження прямої комунікації між міністерствами оборони для оперативного вирішення питань.

"Для України критично важливий час та розуміння поставок і виконання домовленостей. Це дозволяє чітко планувати військові операції та захист цивільного населення та інфраструктури", - заявив Сергій Боєв.

Під час зустрічі обговорили строки виконання контрактів на постачання боєприпасів, ракет для протиракетної оборони та далекобійних засобів, а також можливість продовження і розширення співпраці.

Окрему увагу приділили розвитку спільних підприємств, їх фінансуванню та нарощенню виробничих спроможностей для підтримки оборонних потреб України.

Patriot для України

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО. Він заявив, що Київ отримає 17 комплексів.

На зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" учасники пообіцяли допомогу в посиленні ППО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Він попередив, що це можливо за умови їхньої швидкої заміни.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також оголосив, що його країна готова зробити істотний внесок у передачу Україні американських систем.

А 22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Берлін і Норвегія зроблять "важливий внесок".

