Зеленський домовився про додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен.

"Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україні необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захиститися від російських атак.

"Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. Ми не можемо цього допустити, тут ППО має дуже важливе значення", - підкреслив президент.