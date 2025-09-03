ua en ru
Зеленський домовився про додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії

Середа 03 вересня 2025 16:33
Зеленський домовився про додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна напередодні зими отримає додаткову систему протиповітряної оборони від нордичних країн і Балтії.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен.

"Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україні необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захиститися від російських атак.

"Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. Ми не можемо цього допустити, тут ППО має дуже важливе значення", - підкреслив президент.

Системи ППО для України

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання.

Так, Німеччина 1 серпня цього року анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.

Також Норвегія виділила близько 700 млн доларів на системи Patriot для України.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем протиповітряної оборони.

