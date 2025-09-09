ua en ru
Ракети та 10 Patriot: Шмигаль назвав термінові потреби України для захисту енергетики

Вівторок 09 вересня 2025 18:53
UA EN RU
Ракети та 10 Patriot: Шмигаль назвав термінові потреби України для захисту енергетики Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні терміново потрібно додатково 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також ракети до них та інших систем ППО. Оскільки Росія планує подальші удари по українській енергетичній системі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час засідання "Рамштайну".

"Сьогодні, три години тому, Путін завдав удару по селу Ярова в Донецькій області, прямий удар по групі пенсіонерів, які прийшли за пенсіями. На цей момент загинуло понад 20 людей. Учора Росія розпочала зимовий терор, зруйнувавши найбільшу в Київській області ТЕС, 49 дронів", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що відповідь України має ґрунтуватися на силі.

"Для України критично важливо активно впроваджувати наступні ініціативи. По-перше, нам потрібен чіткий графік регулярного фінансування та поставок пакетів озброєння", - сказав міністр.

Глава Міноборони підкреслив, що Україна потребує 6 млрд доларів на фінансування виробництва безпілотників, перехоплювачів для захисту та цивільного населення та інфраструктури, а також FPV-дрони для утримання лінії фронту.

"На жаль, ми можемо втратити свою перевагу в FPV на передовій", - наголосив він.

Шмигаль знову закликав союзників передбачити 60 млрд доларів у бюджеті на 2026 рік "для захисту Європи та України".

За його словами, Україна продовжуватиме виплачувати 100% бюджету на різні потреби, але "нам потрібна підтримка та участь партнерів".

"Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі", - наголосив глава Міноборони.

"Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, у Лондоні проходить 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

На онлайн-засіданні, зокрема, присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, ключове завдання України - забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу, посилення ППО та розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", - зазначив глава Міноборони.

У ході засідання вже стало відомо, що Британія протягом року фінансуватиме виробництво тисячі дронів великої дальності для українських військових.

А Німеччина перебуває у процесі постачання Україні двох повних систем протиповітряної оборони Patriot.

