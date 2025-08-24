ua en ru
Норвегія виділяє близько 700 млн доларів на системи Patriot для України

Неділя 24 серпня 2025 10:40
UA EN RU
Норвегія виділяє близько 700 млн доларів на системи Patriot для України Фото: Норвегія виділяє близько 700 млн доларів на системи Patriot (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Норвегія разом із Німеччиною постачає в Україну системи Patriot та радарні комплекси, щоб захистити цивільне населення й військову інфраструктуру від атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву уряду країни.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Штере повідомив, що країна виділяє близько 7 мільярдів норвезьких крон (приблизно 695,7 млн доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України.

За його словами, разом із Німеччиною Норвегія забезпечує постачання потужних систем ППО, щоб підтримати Україну в боротьбі за захист території та цивільного населення від російських повітряних атак.

Норвегія та Німеччина оплачують дві системи Patriot із ракетами.

Крім того, Осло робить внесок у придбання радарів протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від компанії Kongsberg.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік підкреслив важливість ППО для захисту як цивільних, так і військових об’єктів.

"Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми об’єднуємо зусилля з Німеччиною, щоб ще більше посилити зусилля", - Сандвік.

США і союзники посилюють ППО України

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання.

Так, Німеччина 1 серпня цього року анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.

