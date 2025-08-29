Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем ППО

Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем протиповітряної оборони та та тісніше працюватимуть у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та AFP .

Також зазначається, що "незважаючи на інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє наміру припинити свою війну агресії проти України".

"Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону", - йдеться в заяві.

Спільна заява містить зобов'язання розпочати стратегічний діалог щодо ядерного стримування та ширшого зв'язку політики безпеки двох країн.

Як повідомляється, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон зробили заяву за підсумками 25-ї франко-німецької Ради міністрів у Тулоні.

Системи ППО для України

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання.

Так, Німеччина 1 серпня цього року анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.

Також Норвегія виділила близько 700 млн доларів на системи Patriot для України.