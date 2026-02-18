ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

Середа 18 лютого 2026 06:37
UA EN RU
Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів у Женеві між Україною, США і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Читайте також: Переговори в Женеві: все, що відомо про зустріч України, США і Росії

Віткофф поінформував, що 17 лютого за вказівкою президента Дональда Трампа США "виступили модератором третьої серії тристоронніх переговорів з Україною та Росією". Також він висловив подяку Швейцарії за гостинність, після чого відзначив успіх Трампа у вирішенні "конфлікту".

"Успіх президента Трампа у зближенні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над угодою", - написав Віткофф.

Переговори в Женеві

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.

Напередодні переговорів українська влада анонсувала, що на переговорах планують говорити про те, як працюватиме моніторингова місія в разі припинення вогню, а також порушать тему енергетичного перемир'я.

Після першого дня зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтверджує свою готовність до припинення ударів і руху до мирної угоди, але очікує чіткої позиції Росії.

Секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що обговорення були зосереджені на практичних механізмах можливих рішень. Він анонсував, що сьогодні, 18 числа, політична і військові групи продовжать роботу.

Крім того, після першого дня Умеров провів окрему зустріч із представниками США, Франції, Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Сторони обговорили підсумки першого раунду й погодили підходи до подальших кроків.

Однак, за деякими даними, у переговорах з РФ все ж виникли проблеми. Як відомо, на цій зустрічі російську делегацію знову очолив помічник та ідеолог Путіна Володимир Мединський.

Раніше навесні 2022 року і в травні 2025 року він уже очолював переговорну групу, розповідав про претензії РФ на українські території, починаючи з часів князя Рюрика, що в підсумку так і не призвело ні до якого миру.

Що стосується сьогоднішнього дня, за даними Axios, переговори політичної групи в Женеві зайшли в глухий кут. Причиною тому стали позиції, які представив Мединський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Женева Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Політична частина переговорів щодо України "зайшла в глухий кут": Axios дізналося ім'я винуватця
Політична частина переговорів щодо України "зайшла в глухий кут": Axios дізналося ім'я винуватця
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"