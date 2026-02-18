Переговори у Женеві: що відомо про другий день зустрічі України, США та РФ

Переговори у Женеві між Україною, США та Росією входять у другий день. Попри заяви Вашингтона про "прогрес", атмосфера залишається напруженою.

Що відомо про другий день переговорів у Женеві та чим закінчилася перша зустріч - в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

18 лютого у Женеві проходить другий день переговорів України, США та РФ.

Консультації у межах політичної та військової груп.

За словами речниці секретаря РНБО Діани Давітян, зустрічі заплановані на першу половину дня.

Зеленський доручив делегації поставити США питання про дотримання РФ домовленостей щодо утримання від ударів.

Після першого дня зустрічі 17 лютого Axios написало про "глухий кут" через позицію Мединського. А США кажуть про "значний прогрес".

Найскладніше питання - території.

10:40

Стартував другий день переговорів у Женеві.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який є головою української делегації, повідомив, що консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків.

"Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора", - написав він.

Що заплановано на другий день перемовин у Женеві

Йдеться про продовження консультацій у межах політичної та військової груп.

Речниця секретаря РНБО Діана Давітян повідомила журналістам, що сьогодні перемовини заплановані на першу половину дня.

Прокремлівські ЗМІ анонсували початок на 10:00 (за київським часом).

Головна мета сьогоднішнього дня - перевести вчорашні обговорення "механіки рішень" у конкретні домовленості.

Однак атмосфера залишається напруженою: перед початком зустрічі Росія здійснила чергову масовану атаку ракетами та дронами по українській енергетиці та змінила голову делегацію на псевдоісторика.

І оскільки попри дипломатичний процес, РФ продовжує терор (у ніч на 17 лютого сталася масована атака на західні регіони України). Президент Володимир Зеленський на сьогодні доручив делегації виставити США питання щодо дотримання Росією домовленостей про утримання від ударів під час діалогу.

Крім того, Київ наполягає на прямій зустрічі Зеленського з Путіним, вважаючи це єдиним способом досягти реального прориву.

Український глава держави доручив своїй команді підняти у Женеві питання про майбутню зустріч на рівні лідерів.

Підсумки першого дня: між "прогресом" та "глухим кутом"

Перший день перемовин у Женеві, що відбувся 17 лютого, тривав близько 4 годин і залишив суперечливі враження.

За словами Умєрова, обговорення фокусувалися на практичних питаннях. Після спільної частини продовжили роботу в групах за військовими та політичними напрямами.

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, зусилля адміністрації Дональда Трампа "допомогли зблизити сторони", які тепер мають оновити інформацію для своїх лідерів.

Втім, видання Axios повідомляє, що політична група фактично застрягла на місці. Причиною став склад російської делегації та їхня риторика. Якщо раніше команду РФ представляв керівник ГРУ Ігор Костюков (орієнтований на військові деталі), то в Женеву прибув помічник Путіна та його ідеолог Володимир Мединський.

Його повернення до переговорів спричинило роздратування української сторони. Мединський відомий своїми тривалими "історичними лекціями", що гальмує процес.

"У нас немає часу на все це лайно. Ми повинні завершити війну", - різко прокоментував такий підхід президент Володимир Зеленський.

Ключове питання переговорів та координація України з Європою

Найважчим аспектом залишається питання територій. Посол США при НАТО Метью Вітакер назвав це головним каменем спотикання.

Зеленський чітко заявив, що Україна не піде на мир ціною здачі Донбасу. Він також назвав несправедливим те, що Трамп закликає до поступок саме Україну, а не агресора.

Таким чином, він відреагував на публічну заяву президента США перед першим днем перемовин у Женеві, що Україні "краще швидко сісти за стіл переговорів", що створює додатковий дипломатичний тиск на Київ.

Паралельно з тристороннім форматом, українська команда в Женеві провела окрему зустріч із європейськими партнерами. А саме представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії, щоб синхронізувати позиції.