"Три роки чекав сина, і сьогодні він вдома": репортаж РБК-Україна з обміну полоненими (фото, відео)

Україна повернула ще одну групу захисників у рамках довгоочікуваного обміну полоненими, який відбувся 5 лютого. Додому повернулися ще 157 українців .

Як рідні зустрічають звільнених з полону

Чоловік розповів, як три роки чекав на повернення свого сина Івана - військового 72-ї бригади, який потрапив у полон під Вугледаром.

Увесь цей час батько їздив на кожен обмін і не втрачав надії. І нарешті дочекався - син повернувся додому.

"Ваня вдома! Зараз вже будемо його обіймати", - крикнув він співрозмовнику у слухавку.

Військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти Роман Олегович розповів, що зустрів своїх побратимів на кордоні під час обміну.

"Сьогодні найважливіший день для нашої сім'ї морських піхотинців. Вдалося обміняти наших побратимів, яких ми не бачили вже майже 4 роки. Дуже раді були їх всіх обняти, зустрітися там на кордоні на самому обміні. Хлопці в піднятому настрої. Не вірять, що вони повернулися сюди. Дуже хочуть побачити своїх рідних та близьких", - розповів військовий.

На обміни приходять і ті, чиї рідні зникли і їх доля не відома.

Зокрема РБК-Україна дізналося історію військових Івана та Дмитра, яких рік і два місяці чекають вдома. Вони зникли в н. п. Макіївка 20 листопада 2024 року.

На даний момент близькі не знають, чи хлопці мають статус полонених, чи загинули. Але рідні чекають та вірять до останнього в їх повернення.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Обміни полоненими між Україною та РФ протягом останніх місяців не відбувалися. Президент Володимир Зеленський ще на початку року наголошував, що Росія навмисно затримує домовленості, блокуючи повернення українських військових та цивільних.

Після переговорів української делегації у першому дні другого раунду тристоронніх консультацій із США та РФ в Абу-Дабі 4 лютого Зеленський заявив, що обмін може відбутися найближчим часом.

Сьогодні стало відомо, що сторони домовилися про обмін у форматі 157 та 157.

Україна повернула додому 150 військових (серед яких є важкі поранені) та 7 цивільних українців.

Додому повернулися військові ЗСУ, а також бійці НГУ та ДПСУ, ВМС, Сухопутні війська, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил. Серед них - солдати і сержанти й офіцери.

Вони воювали на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському та київському напрямках. Більшість потрапила в полон під час оборони Маріуполя

Також повернувся нацгвардієць, захоплений під час окупації ЧАЕС. 139 звільнених перебували в полоні з 2022 року

Особливість обміну: вдалося повернути незаконно засуджених українців.

Перед цим останній обмін відбувся у жовтні 2025 року. Тоді з російського полону повернули 185 військових та 20 цивільних, більшість із них утримували в неволі з 2022 року.

Серед звільнених були офіцери, і рядові, які брали участь у боях на різних фронтах, включно з луганським, донецьким, харківським, запорізьким, херсонським, київським, сумським та чернігівським напрямками.

До списку також потрапили оборонці Маріуполя та нацгвардійці, які потрапили у полон під час охорони Чорнобильської АЕС.