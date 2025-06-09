Україна і РФ провели новий етап обміну полоненими: усі подробиці (фото, відео)

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні серед категорій тих, кого вдалося повернути - це поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

"Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, - поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня", - написав Зеленський.

За його словами, українська сторона розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

"Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях", - додав президент.

Фото: повернуті додому українські військовослужбовці в рамках обміну з РФ 9 червня 2025 року (t.me/V_Zelenskiy_official)

Тим часом український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що сьогодні вдалося повернути додому українців до 25 років, переважно 2000 років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО.

"Є повернуті захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі", - заявив Лубінець.

Він додав, що переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проінформував, що всі повернуті сьогодні з російського полону є представниками рядового та сержантського складу.

"Повернуті оборонці будуть забезпечені всім необхідним. Їм відновлять документи, виплатять належне грошове забезпечення за весь час у неволі, одноразову допомогу. Також вони пройдуть курс медичної реабілітації", - заявили в Коордштабі.

Там пояснюють, що оскільки 66-й обмін полоненими триває, з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.

Про який формат обміну домовилися в Стамбулі

Делегації України та Росії домовилися провести обмін за формулою "всіх на всіх". І що до нього увійдуть тяжкопоранені, хворі та молоді солдати від 18 до 25 років. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, цей обмін сфокусований саме на категоріях, а не на цифрах.

Хоча конкретні цифри все-таки було озвучено. Як заявив президент Володимир Зеленський, точно буде обмін "1000 на 1000" і, можливо, ще один у форматі "200 на 200". Причому новий швидкий обмін мав бути не "сліпим", тобто українська сторона наполягала на передачі списків і верифікації.

Російська сторона підтверджувала, що обмін стане наймасштабнішим. Але не уточнювала моменти зі списками. У результаті чого напередодні обміну почалися всілякі інформаційні вкиди, щоб перешкодити процесу.

Детальніше про останню зустріч делегацій читайте в матеріалі "Переговори України і Росії в Стамбулі: про що домовилися і що далі".

Скільки днів триватиме обмін полоненими

У середині тижня президент Зеленський повідомив, що на консультаціях російська сторона заявила про готовність передати 500 осіб у суботу та неділю. І що Україна буде готова передати таку саму кількість полонених.

Глава делегації РФ Володимир Мединський говорив, що обмін може початися 7, 8 або 9 червня. І підтверджував, що попередньо загалом за три дні сторони передадуть полонених у форматі "1200 на 1200".