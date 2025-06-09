Украина и РФ провели новый этап обмена пленными: все подробности (фото, видео)

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня среди категорий тех, кого удалось вернуть - это раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

"Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий возвращаемых сейчас - раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день", - написал Зеленский.

По его словам, украинская сторона рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

"Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях", - добавил президент.

Фото: возвращенные домой украинские военнослужащие в рамках обмена с РФ 9 июня 2025 года (t.me/V_Zelenskiy_official)

Тем временем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что сегодня удалось вернуть домой украинцев к 25 годам, преимущественно 2000 лет рождения. Это воины ВСУ, ГПСУ, НГУ, ТРО.

"Есть возвращенные защитники Морской пехоты Украины, Десантно-штурмовые войска. А также те защитники, которые попали в плен в Мариуполе", - заявил Лубинец.

Он добавил, что подавляющее большинство из возвращенных находились в неволе с 2022 года, есть те, кто попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения.

Координационный штаб по обращению с военнопленными проинформировал, что все возвращенные сегодня из российского плена являются представителями рядового и сержантского состава.

"Возвращенные защитники будут обеспечены всем необходимым. Им восстановят документы, выплатят должное денежное довольствие за все время в неволе, единовременную помощь. Также они пройдут курс медицинской реабилитации", - заявили в Коордштабе.

Там объясняют, что поскольку 66-й обмен пленными продолжается, из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

Также идет работа над репатриацией тел погибших во время защиты Родины украинских военных.

Глава Минобороны Рустем Умеров, являющийся главой делегации на переговорах с РФ, отметил, что договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапный процесс возвращения отдельных категорий военнопленных:

тяжелораненых

военных с серьезными заболеваниями

молодых военнослужащих в возрасте до 25 лет.

"Это только начало. Процесс продлится в ближайшие дни. Переговоры продолжаются постоянно. Также продолжается чрезвычайно чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 украинских защитников, отдавших жизнь за свободу Украины. Этот процесс также предусмотрен договоренностями", - добавил он.

О каком формате обмена договорились в Стамбуле

Делегации Украины и России договорились провести обмен по формуле "всех на всех". И что в него войдут тяжелораненые, больные и молодые солдаты от 18 до 25 лет. По словам министра обороны Рустема Умерова, этот обмен сфокусирован именно на категориях, а не на цифрах.

Хотя конкретные цифры все-таки были озвучены. Как заявил президент Владимир Зеленский, точно будет обмен "1000 на 1000" и, возможно, еще один в формате "200 на 200". Причем новый быстрый обмен должен был быть не "слепым", то есть украинская сторона настаивала на передаче списков и верификации.

Российская сторона подтверждала, что обмен станет самым масштабным. Но не уточняла моменты со списками. В результате чего накануне обмена начались всякого рода информационные вбросы, чтобы помешать процессу.

Подробнее о крайней встрече делегаций читайте в материале "Переговоры Украины и России в Стамбуле: о чем договорились и что дальше".

Сколько дней будет проходить обмен пленными

В середине недели президент Зеленский сообщил, что на консультациях российская сторона заявила о готовности передать 500 человек в субботу и воскресенье. И что Украина будет готова передать такое же количество пленных.

Глава делегации РФ Владимир Мединский говорил, что обмен может начаться 7, 8 или 9 июня. И подтверждал, что предварительно в общей сложности за три дня стороны передадут пленных в формате "1200 на 1200".

Напомним, первоначально ожидалось, что этот этап обмена начнется в выходные 7 июня. Однако этого не произошло.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, Россия не предоставила полные списки людей на обмен, о чем было договорено в Стамбуле. Он обвинил Москву в том, что она ведет грязную игру.

Между тем глава российской делегации на переговорах заявлял, что украинская сторона "неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными".

В Кордштабе по вопросам обращения с военнопленными опровергли его заявление. Там отметили, что информация россиян не соответствует действительности и предварительным договоренностям. Между тем, Министерство обороны Украины заявило, что РФ пытается "переиграть" договоренности относительно обменов.

Вдобавок, на выходных в России массово заявляли о якобы начале передачи тел погибших. Однако глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов ответил на упреки РФ в обмене и сообщил, когда действительно должна состояться репатриация тел.