Переговори України та Росії у Стамбулі: про що домовилися і що далі

Переговори делегацій України та Росії 2 червня у Стамбулі, як і очікувалося, не призвели до особливого прориву. Однак вдалося досягти нових домовленостей у частині гуманітарних аспектів, зокрема про новий масштабний обмін полоненими і не лише.

Головне:

Що завадило погодити припинення вогню?

Який "меморандум" привезла Росія до Стамбула?

Яким буде новий великий обмін полоненими?

Чи поверне Москва викрадених українських дітей?

Який дедлайн висунула Україна для зустрічі з Путіним?



Що з "меморандумами" і чи буде припинення вогню

Українська делегація приїхала до Стамбула з чіткими пунктами, заявив міністр оборони Рустем Умєров. Перший із них - безумовне припинення вогню просто зараз із можливістю продовження на три місяці.

"Ми вважаємо це основою для початку мирного врегулювання", - зазначив Умеров.

Пропозиції щодо можливого припинення вогню сторони готували після першої зустрічі 16 травня. Україна передала документ кілька днів тому, а росіяни свій так званий "меморандум" - сьогодні. Як заявив глава нашої делегації, на вивчення документа беруть тиждень, щоб скоординувати подальші кроки.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця наголосив, що українська сторона сьогодні не отримала відповіді на свій документ. І підтвердив, що не бачив до 2 червня проєкт "меморандуму".

"Вони передали його нам на зустрічі, тому ми не можемо на них зараз реагувати. Ми сказали Росії, що повинні ознайомитися з ним", - додав він.

Глава російської делегації Володимир Мединський повідомив, що "меморандум" складається з двох частин. Перша - це бачення Москви довгострокового миру, друга - кроки для повноцінного припинення вогню. За його словами, у другій частині "навіть є варіативність".

Як пише Axios, позиція Москви залишається незмінною. Тобто документ містить вимоги вивести війська із частково захоплених регіонів та решту з набору неприйнятних умов. Офіційно українська сторона це ніяк не коментувала.

Найімовірніше, росіяни справді знову приїхали до Стамбула з максималістськими вимогами. Сергій Кислиця також додав, що вони навідріз відмовляються від безумовного припинення вогню. "Усі ці пропозиції не були прийняті російською стороною. Але ми дійшли висновку, що експерти продовжать розглядати цю ідею", - сказав він.

Це підтвердив і сам Мединський, який повідомив про пропозицію ввести припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, "щоб командири могли підібрати тіла своїх солдатів".

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на це. "Я вважаю, що (вони, - ред.) ідіоти. Тому що припинення вогню для того, щоб не було вбитих", - сказав він.

А на прохання РБК-Україна прокоментувати російський "меморандум" заявив, що не бачив його, але судячи з витоків, він містить ультимативні вимоги.

Про які обміни домовилися на другій зустрічі в Стамбулі

Другим пунктом в Стамбулі було звільнення всіх утримуваних Росією українців. За словами Умєрова, домовилися сфокусуватися не на цифрах, а на конкретних категоріях. За двома категоріями має відбутися обмін у форматі "всіх на всіх"

"Ми домовилися про обмін всіх на всіх тяжкопоранених і хворих полонених. Друга категорія - це молоді солдати від 18 до 25 років", - розповів він.

Крім того, домовилися про повернення тіл 6 000 загиблих українських військових. Мединський зі свого боку заявив, що 6 000 тіл передадуть наступного тижня "в односторонньому порядку з християнських міркувань, щоб їх могли по-людськи поховати". При цьому він додав, що не знає, чи може українська сторона передати тіла загиблих росіян, але якщо так, то "ми теж приймемо".

Що стосується майбутнього обміну полоненими, то Мединський називає його найбільш масштабним. Він підтвердив, що за формулою "всіх на всіх" обміняють молодих солдатів, а також тяжкопоранених і хворих. При цьому він навіть озвучив приблизні цифри.

"Обмін військовополоненими буде паритетним. Загалом не менше 1 000 осіб. Можливо, більше. До 1200. Зараз рахують", - сказав він і додав, що сторони запустять роботу медичних комісій, а обміни відбуватимуться регулярно, не чекаючи великих політичних рішень.

Президент Зеленський зазначив, що точно буде ще один обмін "1000 на 1000" і, можливо, ще "200 на 200". За його словами, цього тижня з Росією обміняються списками, після чого почнеться верифікація.

Що стосується передачі тіл, то президент каже, що Україна погодилася передати тіла 6 000 росіян. І припускає, що з російського боку можуть бути проблеми, оскільки там із 6 000 тіл упізнали тільки 15%, а раніше були випадки, коли під виглядом загиблих українців передавали своїх убитих солдатів.

Як Україна хоче дотиснути Росію в питанні депортованих дітей

Окремо українська сторона порушила питання передачі незаконно депортованих або утримуваних на окупованих територіях дітей. Рустем Умєров повідомив, що сьогодні росіянам передали список із кількох сотень імен. А глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю ініціативу першим тестом на щирість російських намірів.

Мединський, зі свого боку, заявив, що окупанти не викрадали, а нібито евакуювали дітей. І готові повернути тих, у кого є родичі. Він також зазначив, що раніше Україна казала про десятки тисяч вивезених українських дітей, однак у Стамбулі передала список на 300+ прізвищ.

"Не влаштовуйте шоу для сентиментальних європейських бабусь, у яких немає власних дітей", - процитували цинічного російського переговірника західні ЗМІ.

На думку Зеленського, такі слова показують ставлення росіян до гуманітарного аспекту. Він також зазначив, що Україна звинуватила їх у викраденні 20 000 дітей, але у відповідь почула, що питання максимум про сотні.

"Наша команда образилася на це. А я, чесно кажучи, не ображаюся, а вважаю, що це важлива фіксація не кількості, самого факту, що вони погоджуються, що вкрали дітей. Ми рахуємо тисячі, а вони кажуть, що питання про сотні. Важливо, що цей факт зафіксовано", - сказав Зеленський.

Не виключено, що в поверненні українських дітей дійсно будуть якісь зрушення. Принаймні очільник російської запевнив, що список із 339 прізвищ передадуть до офісу їхнього омбудсмена, і пообіцяв: "всі сім'ї возз'єднаються, це питання честі".

Як пише Axios, росіяни відразу запропонували повернути 10 дітей до 10 липня. Але це вкрай невелика частина від усього викрадених українських дітей.

Чи буде зустріч із Путіним і який дедлайн поставили росіянам

Третім пунктом переговорів у Стамбулі була зустріч на рівні лідерів. Рустем Умєров заявив, що тільки на такому рівні можуть бути вирішені всі ключові питання. Причому не обов'язково, щоб Зеленський і Путін зустрічалися умовно віч-на-віч. Можна залучити й інших лідерів - Дональда Трампа та Реджепа Таїпа Ердогана.

"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня", - додав глава української делегації.

Відповідаючи на питання, коли може відбутися третій раунд, речник МЗС України Георгій Тихий повторив, що це можна буде обговорювати, якщо російська сторона налаштована на підготовку до зустрічі лідерів. У будь-якому разі офіційний Київ готовий брати участь у наступних раундах, незалежно від місця проведення.

Примітно, що сьогодні Мединський узагалі не коментував ані пункт про зустріч лідерів, ані вимоги України організувати її в терміни з 20 до 30 червня. Куди активнішою була турецька сторона, яка приймала зустріч. Президент Ердоган заявив, що зібрати Путіна, Зеленського і Трампа в Анкарі або Стамбулі, - це його найбільше бажання.

Володимир Зеленський укотре заявив про готовність до такої зустрічі. "Я йому (Ердогану, - ред.) сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - сказав він.

Однак з урахуванням усіх моментів зустріч Зеленського і Путіна поки виглядає малоймовірною, тим паче якщо обмежуватися часовими рамками до кінця місяця. Згідно з українськими пропозиціями, на такій зустрічі мають фіналізуватися параметри мирної угоди. А судячи з того, що може вимагати Москва у своєму "меморандумі", шанси навіть на постійне припинення вогню досить примарні.