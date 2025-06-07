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Росія робить вкиди, щоб заважати обміну полоненими, - джерела

Україна, Субота 07 червня 2025 08:22
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Росія робить вкиди, щоб заважати обміну полоненими, - джерела Фото: росіяни намагаються заважати обміну полоненими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Дмитро Левицький

Підготовка до обміну полоненими, про який Україна та Росія домовилися під час другого раунду переговорів у Стамбулі, триває. Але Москва намагається заважати інформаційними вкидами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Російська сторона робить все, щоб інформаційно цьому заважати, купа різних вкидів. Наприклад, про репатріацію, обмін тілами всіх на всіх. Це фейк, який росіяни розповсюджують через своїх функціонерів", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Як відомо, нещодавно один з представників РФ Володимир Рогов заявив, що між Україною та Росією почався обмін тілами загиблих військових. А також звинуватив українську сторону у нібито відмові забирати понад 500 тіл. Ці заяви відразу ж спростували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі українська та російська сторона домовилися провести ще один масштабний обмін. Однак, цього разу це буде стосуватися не лише полонених, а й тіл загиблих.

Так, Україна та Росія домовились про обмін всіх на всіх важко поранених і тяжко хворих, молодих солдатів до 25 років, та повернення тіл 6000 загиблих.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, перший обмін може відбутися вже цими вихідними. За його словами, Росія була готова передати в суботу та неділю 500 людей.

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Обмін полоненими Війна Росії проти України
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