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Обмін полоненими "1200 на 1200": Мединський відповів, коли РФ готова почати

Москва, Середа 04 червня 2025 19:24
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Обмін полоненими "1200 на 1200": Мединський відповів, коли РФ готова почати Фото: Володимир Мединський, помічник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія можуть провести найбільший обмін полоненими з початку війни. У Москві планують почати 7-9 червня.

Про це заявив помічник російського диктатора, глава делегації РФ Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Мединський під час наради російського диктатора Володимира Путіна з урядом розповів, що Україна і Росія зараз узгоджують "остаточні цифри за партітетом".

"Ми припускаємо, що це буде 1200 осіб із кожного боку, і це знову буде найбільший обмін військовополоненими. Почати готові 7, 8, 9 червня", - уточнив він.

За його словами, Росія вже нібито "повністю готова" до такого обміну.

Обмін полоненими

Нагадаємо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся 2 червня, Україна і Росія домовилися про новий обмін військовополоненими.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що планується обміняти "1000 на 1000" і додатково "200 на 200".

За його словами, списками імен сторони обміняються цього тижня.

Водночас уже сьогодні, 4 червня, Зеленський розповів, що перші два обміни можуть відбутися вже 7-8 червня.

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