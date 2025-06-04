Україна і Росія можуть провести найбільший обмін полоненими з початку війни. У Москві планують почати 7-9 червня.

Про це заявив помічник російського диктатора, глава делегації РФ Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс ".

Мединський під час наради російського диктатора Володимира Путіна з урядом розповів, що Україна і Росія зараз узгоджують "остаточні цифри за партітетом".

"Ми припускаємо, що це буде 1200 осіб із кожного боку, і це знову буде найбільший обмін військовополоненими. Почати готові 7, 8, 9 червня", - уточнив він.

За його словами, Росія вже нібито "повністю готова" до такого обміну.