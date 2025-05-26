Обмін "1000 на 1000": звільнили військових із 46 частин, з яких раніше нікого не повертали

В рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з Росії військових із 46 частин, з яких раніше росіяни нікого не повертали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"В результаті наймасштабнішого обміну "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки - 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року. 122 воїни перебували у російських катівнях з 2023 року і 150 Оборонців - з 2024-го.

Загалом серед звільнених у великому обміні військовослужбовців - 497 представників Сухопутних сил, 97 моряків Військово-Морських Сил, 95 бійців Територіальної оборони, 72 десантника, 21 - Сили безпілотних систем, 2 представника Повітряних сил і 2 - Сил підтримки.

Також звільнено 56 прикордонників, 31 нацгвардієць, 1 представник Державної спеціальної служби транспорту.

Додому повернулися 175 оборонців Маріупольського гарнізону, 81 із них потрапили в полон з Азовсталі.

Усі визволені військовослужбовці - це солдати та сержанти, які тримали оборону на найгарячіших ділянках фронту.