Обмін "1000 на 1000": звільнили військових із 46 частин, з яких раніше нікого не повертали
В рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з Росії військових із 46 частин, з яких раніше росіяни нікого не повертали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"В результаті наймасштабнішого обміну "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки - 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року. 122 воїни перебували у російських катівнях з 2023 року і 150 Оборонців - з 2024-го.
Загалом серед звільнених у великому обміні військовослужбовців - 497 представників Сухопутних сил, 97 моряків Військово-Морських Сил, 95 бійців Територіальної оборони, 72 десантника, 21 - Сили безпілотних систем, 2 представника Повітряних сил і 2 - Сил підтримки.
Також звільнено 56 прикордонників, 31 нацгвардієць, 1 представник Державної спеціальної служби транспорту.
Додому повернулися 175 оборонців Маріупольського гарнізону, 81 із них потрапили в полон з Азовсталі.
Усі визволені військовослужбовці - це солдати та сержанти, які тримали оборону на найгарячіших ділянках фронту.
Обмін полоненими "1000 на 1000"
Нагадаємо, що ще 16 травня у Туреччині на переговорах між Україною та Росією було досягнуто домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Через великий обсяг процедура проходила поетапно протягом трьох днів.
Перший етап обміну відбувся у п'ятницю, 23 травня. Він передбачав звільнення 390 осіб: серед них 270 військових і 120 цивільних. Першого дня були звільнені бійці Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.
Другого дня, 24 травня, Україна повернула 307 захисників, серед яких - 27 воїнів із Маріуполя, а також бійці деяких інших військових підрозділів, які були звільнені вперше.
У неділю, 25 травня, з полону повернулися ще 303 українці, включно з 70 оборонцями Маріуполя.
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