Україна передала Росії список імен для обміну "1000 на 1000"

Україна вже підготувала список імен для обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Його передали російській стороні.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Таким чином Юсов фактично спростував вкид прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. Той трохи більше години тому розповів, що список імен для обміну полоненими Росія від України нібито не отримувала і його ще "чекають".

"Україна передала список на обмін", - зазначив він.

Обмін полоненими

Нагадаємо, можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" став головним результатом переговорів українських і російських чиновників, які відбулися минулого тижня в Стамбулі.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припускав, що такий обмін може відбутися вже цього тижня.

Сьогодні, 22 травня, президент України Володимир Зеленський після наради щодо такого обміну полоненими заявив, що Росія передала Україні свій список імен.

Таку інформацію підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше голова української держави наголошував, що в рамках підготовки до обміну полоненими в форматі "1000 на 1000" Україна перевіряє кожне прізвище.

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