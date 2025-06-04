Зеленський анонсував великий обмін полоненими у вихідні

Цими вихідними Україна може здійснити два обміни полоненими з Росією. Але конкретні списки від Москви Київ досі не отримав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні наші групи провели консультації щодо обмінів. Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні зможе передати - в суботу та неділю - 500 людей, наших військових, з тієї 1000+, про яку ми домовилися", - повідомив президент.

За словами Зеленського, Україна буде готова до обміну відповідної кількості полонених.

"Поки що ми списки не отримали. В цей раз на відміну від минулого Стамбулу, росіяни дали слово, що заздалегідь дадуть списки, кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знову знаходяться якісь причини…. Росіяни будуть готові на суботу на неділю перші два обміни зробити", - підсумував він.