Зеленський анонсував великий обмін полоненими у вихідні
Цими вихідними Україна може здійснити два обміни полоненими з Росією. Але конкретні списки від Москви Київ досі не отримав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні наші групи провели консультації щодо обмінів. Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні зможе передати - в суботу та неділю - 500 людей, наших військових, з тієї 1000+, про яку ми домовилися", - повідомив президент.
За словами Зеленського, Україна буде готова до обміну відповідної кількості полонених.
"Поки що ми списки не отримали. В цей раз на відміну від минулого Стамбулу, росіяни дали слово, що заздалегідь дадуть списки, кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знову знаходяться якісь причини…. Росіяни будуть готові на суботу на неділю перші два обміни зробити", - підсумував він.
Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Зауважимо, що під час першого раунду переговорів у Туреччині 16 травня делегації України та Росії узгодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Через значний обсяг домовленість реалізовували поетапно впродовж кількох днів.
Обмін розпочався 23 травня, і за три дні дійсно в Україну повернулась тисячі військовополонених. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Тероборони та прикордонної служби.
РБК-Україна зокрема показувало ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими, які опублікувала СБУ.
Вже 2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі.
Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що в результаті зустрічі сторони домовилися про новий обмін полоненими.
Зокрема, за його словами, було заплановано обміняти тяжкопоранених і тяжкохворих полонених у форматі "всіх на всіх".
Детальніше про переговори - в матеріалі РБК-Україна.
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