Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США

Другий місяць триває обговорення мирного плану США по завершенню війни в Україні. Остаточного документу у публічному просторі немає, проте учасники переговорів діляться деталями, а ЗМІ - інсайдами.

Що наразі відомо про мирний план США та позицію щодо нього України та союзників - у матеріалі РБК-Україні нижче.

Мирний план США: головне

Мирний план США з'явився у листопаді, першими про нього повідомили західні ЗМІ, публікувались навіть 28 його пунктів. Згодом обговорення документу підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Американська та українська команди провели кілька раундів переговорів, після чого документ скоротили до 20 пунктів.

Американські переговорники зустрічались також і з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. За результатами переговорів представники Кремля підтвердили, що їм привозили мирний план, а також "ще 4 документи". Серед тем переговорів було питання території.

Останній раунд переговорів України та США відбувся цими вихідними у Маямі. Переговорник від України - секретар РНБО Рустем Умєров має сьогодні особисто доповісти Зеленському про хід перемовин.

Що кажуть у США

Американська сторона, на відміну від попередніх раундів переговорів, наразі тему активно не коментує. Помітно менше і "зливів" по темі у західних ЗМІ. Сам президент США Дональд Трамп жодної зустрічі по переговорам наразі не анонує, як і не встановлює вже звичних для себе дедлайнів для вирішення питання. Наразі від США переговори щодо миру ведуть представники президента США - Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Однак, вчора Трамп знову заявив про розчарування. Цього разу Україною.

"Мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому", - заявив президент США, говорячи про переговори своїх представників з українською стороною.

Зазначимо, за даними джерел РБК-Україна, Зеленський отримує від Умєрова доповіді щодо ходу переговорів. Втім станом на ранок 8 грудня президент ще не встиг ознайомитися з деякими новими пропозиціями, оскільки не все можна обговорювати телефоном.

Що каже Зеленський

Президент України сьогодні заявив, що учасники переговорів не досягли єдиного бачення щодо майбутнього Донецької та Луганської областей.

"Є бачення США, Росії та України - і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу", - зазначив президент.

Також Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки від США, що також є пунктом мирного плану.

Сьогодні вдень Зеленський відвідав Лондон для обговорення мирного плану з європейськими союзниками. На зустрічі були:

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер - заявив, що сьогоднішні переговори є "критичним етапом у боротьбі за мир".

сьогоднішні переговори є "критичним етапом у боротьбі за мир". президент Франції Еммануель Макрон - заявив, що Європа "має козирі в рукаві".

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц - заявив, що "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять із США".

Що пишуть ЗМІ

Видання Рolitico, цитуючи неназваних чиновників, пише, що "Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від територій, а американці продовжують думати, як це зробити".

Джерела видання стверджують, що США "наполягають на тому, що Україна має залишити Донбас".

За даними AFP територіальне питання - найпроблемніше у переговорах. Це також підтверджують і джерела РБК-Україна.

Як пише видання, посилаючись на неназваного чиновника, "Путін не хоче укладати угоду без території. Тому вони шукають будь-які варіанти, щоб Україна поступилася територією".

"Американці чинять тиск, типу "швидше, швидше, швидше", - додало джерело, заявивши, що Україна "не може погодитися на все, не пропрацювавши деталі".

Як пише Bloomberg, після переговорів у Лондоні Зеленський поїде до Брюсселя, а завтра - до Риму на зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

"Після цього ми матимемо наше спільне бачення для переговорів. І я готовий летіти до США, якщо президент готовий до такої зустрічі", - цитує видання Зеленського.