Україна фіналізує ще одну історичну угоду щодо бойової авіації, - Зеленський

Україна скоро отримає нові системи протиповітряної оборони та бойові літаки від союзників, зокрема від Франції. Відповідні рішення вже готуються, це буде історична угода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський нагадав, що цього тижня держави Північної Європи та Балтії домовилися надати 500 мільйонів доларів на програму PURL - для постачання Україні американського озброєння. Це суттєво допоможе стримувати атаки росіян.
"Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації - готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу - історичну угоду", - запевнив президент.
Нагадаємо, що 13 листопада вісім європейських країн оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL. Загалом внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони вже досягли 2,82 млрд доларів.
Окрім цього, ще наприкінці жовтня Зеленський говорив про те, що Україна скоро може отримати додаткові літаки Mirage 2000 від Франції - відповідне рішення вже є.
До цього президент Франції Еммануель Макрон 24 жовтня після засідання "коаліції рішучих" заявив, що Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та боєприпаси Aster до систем ППО SAMP/T.