Україна фіналізує ще одну історичну угоду щодо бойової авіації, - Зеленський

Нагадаємо, що 13 листопада вісім європейських країн оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL. Загалом внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони вже досягли 2,82 млрд доларів.

Окрім цього, ще наприкінці жовтня Зеленський говорив про те, що Україна скоро може отримати додаткові літаки Mirage 2000 від Франції - відповідне рішення вже є.

До цього президент Франції Еммануель Макрон 24 жовтня після засідання "коаліції рішучих" заявив, що Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та боєприпаси Aster до систем ППО SAMP/T.