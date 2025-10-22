ua en ru
У світі

Швеція уточнила, коли зможе почати поставки Gripen E до України

Швеція, Середа 22 жовтня 2025 18:40
Швеція уточнила, коли зможе почати поставки Gripen E до України Фото: Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Швеції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна отримає від Швеції перші винищувачі Gripen протягом трьох років.

Як передає РБК-Україна, про це шведський прем'єр Ульф Крістерссон заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.

Він наголосив, що Україна отримає нове покоління, яке нещодавно було представлено в Швеції. Розгортання виробництва цих літаків лише починається.

"Тому говоримо десь про три роки - це те, коли ми зможемо почати постачання. І ми не можемо поставити усі 150 літаків однією партією. Протягом наступних трьох років будуть можливі постачання", - зазначив Крістерссон.

Gripen для України

Нагадаємо, Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E - їх виробництво вже почалося. Загалом на це буде потрібно близько 10-15 років.

Крістерссон наголосив, що Швеція і Україна вже підписали меморандум про наміри. Така кількість винищувачів в два рази перевищить найбільший на сьогодні обсяг продажів Швеції.

Під час візиту до Швеції український лідер Володимир Зеленський наголосив, що шведські винищувачі є одними з найкращих у світі.

"Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen - це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання засобів, маневру, того, як це використовувати", - зазначив президент.

Зазначимо, у 2023 році, Швеція дозволила навчати українських пілотів на винищувачах Gripen. Згодом парламент країни підтримав постачання цих літаків до України.

Але 28 травня 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що західні країни попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen. Причиною було те, що на той час основна увага нібито приділялась введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.

