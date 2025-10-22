ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Україна має намір закупити 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen E: деталі угоди

Швеція, Середа 22 жовтня 2025 17:00
UA EN RU
Україна має намір закупити 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen E: деталі угоди Фото: виробництво винищувачів JAS 39 Gripen E для України вже стартувало (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E. Їх вже починають виробляти, а загалом угода розтягнеться на 10-15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова швецького прем'єра Ульфа Крістерссона, якого цитує TV4 Nyheterna.

Він наголосив, що дві країни підписали меморандум про наміри - ця кількість літаків вдвічі перевищить найбільший на сьогодні обсяг продажів Швеції.

"Це початок довгого шляху, але він наближає нас до великої експортної угоди для Saab і для Швеції з Україною", - підкреслив Крістерссон.

Наразі Швеція може продати трохи більше десяти винищувачів Gripen C/D.

"Це відкриває великі можливості для майбутніх повітряних сил України, а також для Швеції та шведської оборонної промисловості", - сказав міністр країни.

Візит Зеленського до Швеції

Сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Лінчепінга, де його зустрів прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

Зустріч відбулася в офісі компанії Saab у Лінчепінгу. Під час зустрічі обговорювалися агресія Росії проти України та поглиблення оборонного співробітництва між країнами.

Що відомо про літак Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - сучасний багатоцільовий винищувач, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів.

Винищувач розроблено з урахуванням роботи в умовах обмеженої інфраструктури - він може злітати з коротких смуг, у тому числі з тимчасових майданчиків чи автодоріг.

Системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють Gripen E ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.

Шведський літак також здатен завдавати ударів західними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км. Це надає йому перевагу над більшістю російських літаків.

Нагадаємо, у 2023 році, Швеція дозволила навчати українських пілотів на винищувачах Gripen. Згодом шведський парламент підтримав постачання цих літаків до України.

Проте 28 травня 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що західні країни попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen. Це сталося через те, що на той час основна увага нібито приділялась введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.

В 2025 році Швеція вперше надала власні винищувачі Gripen для участі в операції НАТО на території іншої країни. Йдеться про патрулювання повітряного простору Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Швеція
Новини
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію