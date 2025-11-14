Украина финализирует еще одно историческое соглашение по боевой авиации, - Зеленский

Напомним, что 13 ноября восемь европейских стран объявили о выделении 500 миллионов долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL. В целом взносы партнеров для покрытия первоочередных потребностей украинской обороны уже достигли 2,82 млрд долларов.

Кроме этого, еще в конце октября Зеленский говорил о том, что Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "коалиции решительных" заявил, что Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.

Gripen для Украины

Напомним, что это будет уже второе соглашение по авиации для Украины. Недавно стало известно, что Швеция продаст Украине до 150 истребителей Saab JAS 39 Gripen E в течение следующих 15 лет. Поскольку производить самолеты придется с нуля, первые истребители Gripen Украина получит через три года.

РБК-Украина ранее писало, что Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей Gripen. Речь идет о нескольких вариантах, которые помогут с финансированием сделки.