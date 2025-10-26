Зеленський: є рішення щодо додаткових винищувачів Mirage для України

Україна скоро може отримати додаткові літаки Mirage 2000 від Франції - відповідне рішення вже є. Також Україна отримає додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Є рішення щодо додаткових винищувачів Mirage для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО й надалі, теж ракетами та виробництвом дронів-перехоплювачів", - повідомив президент.

Зеленський анонсував постачання Україні додаткових винищувачів та ракет, а також допомогу з дронами-перехоплювачами. Він подякував Британії та Франції, які надають Україні допомогу.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 24 жовтня після засідання "коаліції рішучих" заявив, що Франція вже найближчими днями надасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі Mirage та боєприпаси Aster до систем ППО SAMP/T.

А сам Зеленський в той же день також зробив натяк на "таємні рішення", які прийняли партнери, щоб допомогти Україні. Але подробиці він розкривати не став.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Перебуває на озброєнні Франції з 1978 року, зазнав низки модернізацій.

Випускається в трьох варіантах - винищувачі-перехоплювачі, ударні варіанти та двомісні навчально-бойові версії. Модернізовані варіанти оснащені сучасною електронікою та здатні нести ракети "повітря-повітря", "повітря-земля" та керовані бомби.

Літак вийшов настільки простим та надійним, що продовжує перебувати на озброєнні Франції та низки інших держав навіть після появи більш сучасних літаків.