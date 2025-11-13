ua en ru
Вісім країн ЄС виділили пів мільярда доларів на зброю для України в рамках PURL

Четвер 13 листопада 2025 14:31
UA EN RU
Вісім країн ЄС виділили пів мільярда доларів на зброю для України в рамках PURL Фото: вісім країн ЄС виділили пів мільярда доларів на зброю для України (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 13 листопада, вісім європейських країн оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного Альянсу.

Як зазначається, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція профінансують спільний оборонний пакет, який передбачає постачання озброєнь зі Сполучених Штатів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав рішення союзників і наголосив на його значенні.

"Наші північні та балтійські союзники активізують фінансування ще одного пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці", - заявив він.

Рютте також підкреслив, що країни НАТО й надалі забезпечуватимуть Україну всім необхідним для захисту в умовах російської агресії.

Допомога партнерів

Як нещодавно повідомили в Офісі президента, внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони в рамках ініціативи PURL вже досягли 2,82 млрд доларів. Завдяки цим коштам вдалося сформувати п’ять пакетів американського озброєння.

Крім того, відомо, що країни НАТО у 2026 році планують надати Україні близько 60 млрд доларів допомоги.

Альянс також має намір розвивати співпрацю з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід для спільного зміцнення оборонних можливостей.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю за рахунок країн-партнерів, що входять до Альянсу.

Україна формує список пріоритетних потреб у озброєнні, а партнери спільно фінансують закупівлю необхідної техніки у США, яка потім постачається Україні.

Механізм PURL прискорює постачання озброєнь, оскільки закупівлі відбуваються безпосередньо з наявних американських запасів.

Він також дозволяє максимально цілеспрямовано використовувати ресурси, фокусуючись на тому, що Україні потрібно саме зараз.

Детальніше про переваги PURL та які країни вже долучилися до ініціативи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

