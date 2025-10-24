Україна отримає від Франції нові винищувачі Mirage і ракети для SAMP/T, - Макрон

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац у соцмережі X.

Макрон наголосив, що у "коаліції рішучих" спільні цілі - забезпечити передбачуваність і фінансування для України. Також паралельно необхідно посилювати військову допомогу Україні. Йдеться про засоби протиповітряної оборони, далекобійні можливості, дрони та системи протидії безпілотникам.

"Я хочу підтвердити, Володимире, що найближчими днями ми передамо додаткові ракети Aster, (будуть забезпечені - ред.) нові програми підготовки і нові Mirage. Крім того, разом із деякими іншими колегами ми підтвердимо додаткові ініціативи, але саме на цьому напрямі ми маємо зосередити головну увагу", - додав французький лідер.

Ракети Aster

Варто зауважити, що ракети Aster - це сімейство зенітних керованих ракет (франко-італійської розробки MBDA), які застосовуються для перехоплення літаків, крилатих ракет і балістичних цілей.

У комплексі SAMP/T використовуються ракети Aster 30, здатні вражати цілі на відстані до 120 км і на висоті до 20 км.

Україна отримала щонайменше одну батарею SAMP/T у 2023 році. Ще одну систему обіцяла передати Італія.