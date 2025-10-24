ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна отримає від Франції нові винищувачі Mirage і ракети для SAMP/T, - Макрон

Париж, П'ятниця 24 жовтня 2025 19:31
UA EN RU
Україна отримає від Франції нові винищувачі Mirage і ракети для SAMP/T, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція вже найближчими днями надасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі Mirage.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац у соцмережі X.

Макрон наголосив, що у "коаліції рішучих" спільні цілі - забезпечити передбачуваність і фінансування для України. Також паралельно необхідно посилювати військову допомогу Україні. Йдеться про засоби протиповітряної оборони, далекобійні можливості, дрони та системи протидії безпілотникам.

"Я хочу підтвердити, Володимире, що найближчими днями ми передамо додаткові ракети Aster, (будуть забезпечені - ред.) нові програми підготовки і нові Mirage. Крім того, разом із деякими іншими колегами ми підтвердимо додаткові ініціативи, але саме на цьому напрямі ми маємо зосередити головну увагу", - додав французький лідер.

Ракети Aster

Варто зауважити, що ракети Aster - це сімейство зенітних керованих ракет (франко-італійської розробки MBDA), які застосовуються для перехоплення літаків, крилатих ракет і балістичних цілей.

У комплексі SAMP/T використовуються ракети Aster 30, здатні вражати цілі на відстані до 120 км і на висоті до 20 км.

Україна отримала щонайменше одну батарею SAMP/T у 2023 році. Ще одну систему обіцяла передати Італія.

Mirage для України

Уперше про передачу Україні французьких винищувачів Mirage стало відомо в лютому цього року. Точна кількість доставлених літаків не розкривається.

Уже в березні стало відомо, що українські воїни вперше використали Mirage для знищення повітряних цілей під час масованого удару росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція ППО Еммануель Макрон Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні Ракети
Новини
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію