Скільки партнери витратили на зброю для України в рамках PURL - у Зеленського відповіли

Внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони в рамках PURL досягли майже трьох мільярдів доларів, що дало змогу сформувати п’ять пакетів американського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Про PURL та подальші кроки щодо залучення нових внесків від країн-членів говорили заступник голови Офісу президента Ігор Жовква та представниця Міжнародного секретаріату НАТО Аріелла Віє.

Відомо, що на сьогодні внески партнерів в межах PURL сягнули 2,82 млрд доларів.

Сторони також погодили подальші кроки для залучення внесків від партнерів Альянсу, які поки не долучилися до PURL. Окрему увагу приділили механізмам забезпечення фінансування на наступний рік.

Жовква підкреслив, що Україні важливо не лише отримувати допомогу, а й розвивати власне виробництво зброї:

"Ми маємо необхідні можливості для виробництва широкого спектра озброєння, і це не лише дрони. Але нам бракує достатнього фінансування", - заявив він.

Ініціатива PURL була запущена у серпні цього року за домовленостями президента Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генсека НАТО Марка Рютте.

До програми вже приєдналися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія та Іспанія.