ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Скільки партнери витратили на зброю для України в рамках PURL - у Зеленського відповіли

П'ятниця 07 листопада 2025 02:45
UA EN RU
Скільки партнери витратили на зброю для України в рамках PURL - у Зеленського відповіли Фото: заступник Офісу президента Ігор Жовква (president.gov.ua )
Автор: Маловічко Юлія

Внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони в рамках PURL досягли майже трьох мільярдів доларів, що дало змогу сформувати п’ять пакетів американського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Про PURL та подальші кроки щодо залучення нових внесків від країн-членів говорили заступник голови Офісу президента Ігор Жовква та представниця Міжнародного секретаріату НАТО Аріелла Віє.

Відомо, що на сьогодні внески партнерів в межах PURL сягнули 2,82 млрд доларів.

Сторони також погодили подальші кроки для залучення внесків від партнерів Альянсу, які поки не долучилися до PURL. Окрему увагу приділили механізмам забезпечення фінансування на наступний рік.

Жовква підкреслив, що Україні важливо не лише отримувати допомогу, а й розвивати власне виробництво зброї:

"Ми маємо необхідні можливості для виробництва широкого спектра озброєння, і це не лише дрони. Але нам бракує достатнього фінансування", - заявив він.

Ініціатива PURL була запущена у серпні цього року за домовленостями президента Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генсека НАТО Марка Рютте.

До програми вже приєдналися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія та Іспанія.

Допомога партнерів

Нагадаємо, днями Латвія передала Україні понад два десятки БТР Patria, втім окрім цього Рига зробила внесок 2,2 млн євро в ініціативу PURL, а також профінансувала Коаліцію укриттів.

Глава Міноборони Денис Шмигаль заявив на початку листопада, що Норвегія у 2026 році виділить 7 мільярдів доларів на українську оборону. Також Осло розгорне разом з Україною спільне оборонне виробництво на нашій території.

РБК-Україна повідомляло, що країни НАТО наступного року планують виділити Україні близько 60 млрд доларів. Також відомо, що Альянс планує співпрацювати з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Фінанси Зброя з США
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України