Україна фіналізує ще одну історичну угоду щодо бойової авіації, - Зеленський

Україна скоро отримає нові системи протиповітряної оборони та бойові літаки від союзників, зокрема від Франції. Відповідні рішення вже готуються, це буде історична угода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.