Главная » Новости » Война в Украине

Украина финализирует еще одно историческое соглашение по боевой авиации, - Зеленский

Украина, Пятница 14 ноября 2025 22:06
Украина финализирует еще одно историческое соглашение по боевой авиации, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина скоро получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, в частности от Франции. Соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский напомнил, что на этой неделе государства Северной Европы и Балтии договорились предоставить 500 миллионов долларов на программу PURL - для поставки Украине американского вооружения. Это существенно поможет сдерживать атаки россиян.

"Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации - готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше - историческое соглашение", - заверил президент.

Напомним, что 13 ноября восемь европейских стран объявили о выделении 500 миллионов долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL. В целом взносы партнеров для покрытия первоочередных потребностей украинской обороны уже достигли 2,82 млрд долларов.

Кроме этого, еще в конце октября Зеленский говорил о том, что Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "коалиции решительных" заявил, что Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.

Gripen для Украины

Напомним, что это будет уже второе соглашение по авиации для Украины. Недавно стало известно, что Швеция продаст Украине до 150 истребителей Saab JAS 39 Gripen E в течение следующих 15 лет. Поскольку производить самолеты придется с нуля, первые истребители Gripen Украина получит через три года.

РБК-Украина ранее писало, что Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей Gripen. Речь идет о нескольких вариантах, которые помогут с финансированием сделки.

