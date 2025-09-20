Україна частково відкриє експорт зброї: Зеленський назвав строки та умови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже за 10 днів буде концепт часткового експорту зброї.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна .

За словами лідера України, у нас зараз зброя і можливості, але не вистачає фінансування. Він наголосив, що через постійний дефіцит не хочеться зменшувати можливості виробництва.

"Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту", - заявив Зеленський.

Як буде працювати експорт зброї і для чого він потрібен, президент розповів на прикладі.

"Україна може виробляти морських дронів набагато більше ніж є наших власних потреб. Це говорить про те, що або ми зменшуємо можливості виробництва, або ми даємо можливість продавати саме ту кількість, яку можемо", - говорить президент.

Таким чином держава зможе отримати кошти на дефіцитні дрони, яких наразі не вистачає на полі бою.

"У нас є деяка зброя високої якості, є залишок і можливості виробляти. Давати на це гроші, коли у нас дефіцит, нерозумно. А ось зменшувати виробництво не хочеться", - наголосив президент.