ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина частично откроет экспорт оружия: Зеленский назвал сроки и условия

Украина, Суббота 20 сентября 2025 12:25
UA EN RU
Украина частично откроет экспорт оружия: Зеленский назвал сроки и условия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Савченко Юлія

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже через 10 дней будет концепт частичного экспорта оружия.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам лидера Украины, у нас сейчас оружие и возможности, но не хватает финансирования. Он подчеркнул, что из-за постоянного дефицита не хочется уменьшать возможности производства.

"Во время войны никто рисковать не хочет, но нам нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, как дроны для фронта.Поэтому, я думаю, так: где-то за 10 дней у нас будет концепт по экспорту", - заявил Зеленский.

Как будет работать экспорт оружия и для чего он нужен, президент рассказал на примере.

"Украина может производить морских дронов гораздо больше чем есть наших собственных потребностей. Это говорит о том, что либо мы уменьшаем возможности производства, либо мы даем возможность продавать именно то количество, которое можем", - говорит президент.

Таким образом государство сможет получить средства на дефицитные дроны, которых пока не хватает на поле боя.

"У нас есть некоторое оружие высокого качества, есть остаток и возможности производить. Давать на это деньги, когда у нас дефицит, глупо. А вот уменьшать производство не хочется", - подчеркнул президент.

Напомним, вчера Зеленский сообщил об экспорте оружия. По его словам, он планируется через три направления: США, Европа и другие страны.

Экспорт будет включать как частные, так и государственные поставки, при этом будет строго контролироваться баланс - что отправляется, что остается на складах и что увеличивается.

Глава государства подчеркнул, что экспорт будет управляемым, с учетом наших производственных возможностей и потребностей фронта.

Украина делает ставку на дроны

Во время полномасштабной войны украинское производство оружия выросло в 35 раз, сообщал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам президента Украины, сейчас почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.

Так, украинские разработчики изготовили уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.

Недавно Украина и американская компания Swift Beat 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.

Также украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Оружие в Украине
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город