Украина частично откроет экспорт оружия: Зеленский назвал сроки и условия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже через 10 дней будет концепт частичного экспорта оружия.
Об этом он рассказал во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам лидера Украины, у нас сейчас оружие и возможности, но не хватает финансирования. Он подчеркнул, что из-за постоянного дефицита не хочется уменьшать возможности производства.
"Во время войны никто рисковать не хочет, но нам нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, как дроны для фронта.Поэтому, я думаю, так: где-то за 10 дней у нас будет концепт по экспорту", - заявил Зеленский.
Как будет работать экспорт оружия и для чего он нужен, президент рассказал на примере.
"Украина может производить морских дронов гораздо больше чем есть наших собственных потребностей. Это говорит о том, что либо мы уменьшаем возможности производства, либо мы даем возможность продавать именно то количество, которое можем", - говорит президент.
Таким образом государство сможет получить средства на дефицитные дроны, которых пока не хватает на поле боя.
"У нас есть некоторое оружие высокого качества, есть остаток и возможности производить. Давать на это деньги, когда у нас дефицит, глупо. А вот уменьшать производство не хочется", - подчеркнул президент.
Напомним, вчера Зеленский сообщил об экспорте оружия. По его словам, он планируется через три направления: США, Европа и другие страны.
Экспорт будет включать как частные, так и государственные поставки, при этом будет строго контролироваться баланс - что отправляется, что остается на складах и что увеличивается.
Глава государства подчеркнул, что экспорт будет управляемым, с учетом наших производственных возможностей и потребностей фронта.
Украина делает ставку на дроны
Во время полномасштабной войны украинское производство оружия выросло в 35 раз, сообщал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По словам президента Украины, сейчас почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.
Так, украинские разработчики изготовили уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.
Недавно Украина и американская компания Swift Beat 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.
Также украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems.