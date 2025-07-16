В Україні збільшать виробництво дронів з ШІ та роботизованих систем: подробиці

Українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems. Партнерство передбачає масштабування виробництва в Україні та глибшу інтеграцію в європейську оборонну індустрію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.