На виставці у Туреччині представили український морський дрон MAGURA V5
На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Промисловий портал.
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) V-типу - це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Безпілотник зможе виконувати широкий спектр завдань - спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.
Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.
"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", - повідомили розробники.
Заявлені характеристики:
- Довжина: 5500 мм або 5,5 м;
- Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;
- Висота над ватерлінією: 500 мм;
- Крейсерська швидкість: 22 вузли;
- Максимальна швидкість: 42 вузли;
- Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
- Корисне навантаження 320 кг;
- Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.
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