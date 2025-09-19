ua en ru
Є зброя в профіциті. Зеленський розкрив, кому і що саме експортуватиме Україна

П'ятниця 19 вересня 2025 20:11
Є зброя в профіциті. Зеленський розкрив, кому і що саме експортуватиме Україна Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна експортуватиме іншим країнам деякі види своєї зброї, завдяки чому покриє дефіцит бюджету. Таким чином збільшиться виробництво дронів для фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні Ставку. Головне - виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги: що потрібно нашій армії до кінця року, також на наступний рік і що має бути в нас на складах для захисту, для підтримки достатньої нашої сили", - розповів Зеленський.

За його словами, мова про достатнє фінансування виробництва української зброї, а також виробництво разом з союзниками та постачання в Україну того, що виробляють партнери самі.

"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас будемо покривати із цього року в тому числі за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту будемо збільшувати виробництво дронів для фронту", - зазначив президент.

Він підкреслив, що певні види сучасної зброї Україна може виробляти в значно більших обсягах, ніж може сама профінансувати, а певні види зброї вже у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно.

"Приклад - морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також протитанкова зброя, деякі інші види", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що перший пріоритет - це фронт, забезпечення бригад. Другий пріоритет - українські арсенали. І тільки третій пріоритет - керований експорт.

"Протягом двох тижнів буде представлений концепт - три нові експортні платформи. Перша платформа для експорту та взаємодії зі США, друга платформа - це наші європейські партнери, третій напрям - інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку", - розповів він.

За словами глави держави, обов’язково, щоб це була взаємна допомога.

"Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що має бути й надійний експортний контроль - щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники.

"Багато про це говорили наші українські компанії, компанії-виробники зброї. Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї. Є й чіткий попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії", - додав президент.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, у липні міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Він анонсував, що країна планує наростити цей показник.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна за час повномасштабної війни вийшла на новий показник виробництва зброї. Наразі майже 60% забезпечення ЗСУ - це українська зброя.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що дрони стали ключовою зброєю нинішньої війни, адже вони здатні знищувати бронетехніку згори. Україна досягла значного прогресу в цій сфері та випереджає навіть Сполучені Штати.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна протягом цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів.

Він зазначив, що Україна буде контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Вже в цьому році показники виробництва будуть більшими, ніж планувалося.

Також Шмигаль повідомляв, що в Україні формують новий оборонний хаб Defence City, до роботи вже долучились 25 провідних світових компаній. Інвестиції йдуть у виробництво зброї, яку також передають на фронт.

