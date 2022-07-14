Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР, а евро рекордно подешевел: новости за 13 июля

В Стамбуле прошли переговоры по "зерновому коридору", Украина разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей, евро рекордно подешевел. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Стамбуле прошли переговоры по "зерновому коридору"

В среду, 13 июля, в Стамбуле прошли переговоры, в которых приняли участия представители Украины, РФ, Турции и ООН. Главной темой обсуждение стало возобновление экспорта украинского зерна по морю, который заблокирован из-за вторжения российских войск.Стороны договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.

Более детально о переговорах в Стамбуле можете узнать в материале РБК-Украина "Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться возобновления экспорта".

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

В среду, 13 июля, стало известно, что Пхеньян признал "ЛДНР". Власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР.

"Обращение России в КНДР о поддержке легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"В мире такого еще не было". РФ применила в Украине все виды ракет, имеющиеся в наличии

Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине. Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он. В то же время спикер напомнил, что противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.

Евро стал дешевле доллара впервые за последние 20 лет

В текущем году евро пережил стремительный и жесткий спад из-за множества факторов. Впервые за более чем двадцать лет, курс валюты преодолел паритета с долларом.

Курс евро достиг самого низкого уровня впервые с декабря 2002 года. Евро упал на 0,4% до минимума в 0,9998 доллара.

Ветер, похолодание и дожди: где завтра ожидать непогоды

В четверг, 14 июля, температура в Украине ночью местами снизится до +11 градусов. В некоторых регионах синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди.

Так, ночью дожди с грозами ожидаются на востоке и в центре страны. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.