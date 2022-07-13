Ветер, похолодание и дожди: где завтра ожидать непогоды
Фото: в Украине 14 июля местами ожидаются дожди и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 14 июля, температура в Украине ночью местами снизится до +11 градусов. В некоторых регионах синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.
Так, ночью дожди с грозами ожидаются на востоке и в центре страны. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16 градусов с отметкой "плюс", в южных областях местами 17-19 тепла. Дневная температура составит от 21 до 26 градусов выше нуля. На юге и Закарпатье +27...+32.
Напомним, 13 июля синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Непогоду стоит ожидать в западных, северных и большинстве центральных областей.