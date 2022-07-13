Ветер, похолодание и дожди: где завтра ожидать непогоды

В четверг, 14 июля, температура в Украине ночью местами снизится до +11 градусов. В некоторых регионах синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр .

Так, ночью дожди с грозами ожидаются на востоке и в центре страны. Н а остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.