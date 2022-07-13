ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ветер, похолодание и дожди: где завтра ожидать непогоды

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 14:09
Ветер, похолодание и дожди: где завтра ожидать непогоды Фото: в Украине 14 июля местами ожидаются дожди и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 14 июля, температура в Украине ночью местами снизится до +11 градусов. В некоторых регионах синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Так, ночью дожди с грозами ожидаются на востоке и в центре страны. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16 градусов с отметкой "плюс", в южных областях местами 17-19 тепла. Дневная температура составит от 21 до 26 градусов выше нуля. На юге и Закарпатье +27...+32.

Ветер, похолодание и дожди: где завтра ожидать непогоды

Напомним, 13 июля синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Непогоду стоит ожидать в западных, северных и большинстве центральных областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки
Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи