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"В мире такого еще не было". РФ применила в Украине все виды ракет, имеющиеся в наличии

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 15:31
"В мире такого еще не было". РФ применила в Украине все виды ракет, имеющиеся в наличии Фото: РФ применила все виды ракет, имеющиеся в наличии, во время ударов по Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.

В то же время спикер напомнил, что противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.

"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", - рассказал Игнат.

Что касается ракетного вооружения, которое противник применяет, то, по словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.

"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника, высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую ​​высокоценную технику, для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", - сказал он.

Как сообщалось, для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

Также ранее стал известен главный недостаток советских ракет Х-22.

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