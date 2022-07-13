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Под завалами в Часовом Яру нашли еще одного человека: погибших уже 48

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Украина, Среда 13 июля 2022 20:23
Под завалами в Часовом Яру нашли еще одного человека: погибших уже 48 Фото: под завалами в Часовом Яру нашли еще одного человека (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

По состоянию на 19:00 во время разбора завалов в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело еще 1 погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Всего обнаружены тела 48 погибших человек, из них 1 ребенок, спасены из под завалов 9 человек. Работы продолжаются.

Напомним, 9 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Часового Яра, атаковав одну из пятиэтажек. В результате погибли десятки человек, число жертв продолжает ежедневно расти.

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